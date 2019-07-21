رياضة | بلية وعبد الرزاق يظهران بمعسكر بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلية وعبد الرزاق يظهران بمعسكر بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية بالمعسكر المغلق المقام بمنتجع الأسيوطى سبورت .
وخلال التدريبات انتظم الثنائى أحمد عبد الرازق الوافد الجديد من فريق تحرير أسوان بجانب مصطفى بلية الوافد الجديد من نادى بلدية المحلة .
واستقر حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على إقامة مباراة ودية أمام فريق ٦ أكتوبر غدا الاثنين وذلك فى مستهل برنامج الفريق استعدادا للموسم الجديد .
واحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضي.