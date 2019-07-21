شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يطلب من مخطط أحمال الأهلي سرعة تجهيز «ديانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع مساعده اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاطمئنان على برنامج تجهيز المحترف المالي أليو ديانج لاعب الفريق الجديد، الذي بدأ تنفيذ برنامجه البدني أمس السبت، تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وأكد اليخاندرو، للمدير الفني أنه تم وضع برنامجا بدنيا كاملا لتجهيز ديانج؛ يتضمن العديد من الوحدات البدنية متدرجة المستوى يقودها طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ تمهيدا لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.

يذكر أن اللاعب بدأ أمس تنفيذ برنامجه البدني في ملعب التتش عقب اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له بعد وصوله للقاهرة.