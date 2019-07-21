نيكولاس جاري يتوج بلقبه الاحترافي الأول

حقق اللاعب التشيلي نيكولاس جاري أول ألقابه خلال مسيرته الاحترافية عقب فوزه الأحد ببطولة باشتاد المفتوحة للتنس في السويد على حساب الأرجنتيني خوان إجناثيو لونديرو بعد التغلب عليه بمجموعتين دون رد.
وفاز جاري على لونديرو بنتيجة 7-6 (9-7) و6-4 في مباراة دامت لساعة ونصف.
وتمكن اللاعب التشيلي صاحب الـ23 عاما من تحقيق أول ألقابه كلاعب تنس محترف لينهي أسبوعا سيظل عالقا في ذاكرته دائما.
فخلال مشواره في البطولة تخطى جاري السويسري هنري لاكونسين والسويدي ميكائيل يمير والفرنسي جيريمي شاردي والأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس دون خسارة مجموعة واحدة.
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