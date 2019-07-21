الأهلي يعلن جاهزية "رمضان ومروان" لمباراة المقاولون بالدوري

أكد الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جاهزية ثنائي لاعبيه مروان محسن ورمضان صبحي للمشاركة في مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وكان مروان محسن قد اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة القدم في نهاية المران المسائي أمس السبت، إلا أن الجهاز الفني أكد أنها لن تمنعه من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم وبالتالي المشاركة في مباراة الأربعاء.

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على الجانب الآخر أكد الجهاز الفني أيضًا جاهزية رمضان صبحي بعدما أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان رمضان قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيدخل معسكرًا مغلقًا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء،ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكره المغلق لحين مواجهة الزمالك الختامية في الدوري العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب.