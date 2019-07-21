شكرا لقرائتكم الجونة يجدد تعاقده مع 4 نجوم استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح نادى الجونة اليوم الأحد فى تجديد تعاقده مع 4 لاعبين، استعدادا للموسم الجديد 2019/2020، وه كل من محمد ناجى جدو، والكاميرونى جوناثان أنجويم، وخالد صبحى ومحمد نادى، ليكملوا مسيرتهم مع الجونة.
وأعلن الجونة عن التشكيل الكامل للجهاز الفنى الجديد، بقيادة المدير الفنى الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، والذى سيتولى المهمة للموسم الجديد، ويتكون الجهاز الفنى الجديد من:الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش مدير فنى، الصربى فلادان بيراسيفيتش «مساعد مدرب»، رضا شحاتة «مدرب عام»، الإنجليزى ويل رويال «مدرب الأحمال»، هشام السيد «مدرب حراس مرمى»، عماد عابدين «مدرب» ووسام صفوت «محلل أداء».
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