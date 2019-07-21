شكرا لقرائتكم جمال عبدالحميد: الجماهير المصرية كانت مثالا للانضباط والالتزام بالكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال عبد الحميد نجم المنتخب السابق فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن مصر أبهرت العالم بعد نجاح تنظيم واستضافة بطولة الأمم الأفريقية، والتى أقيمت فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجارى.

أَضاف نجم المنتخب السابق أن الجماهير المصرية التى حرصت على حضور مباريات البطولة كانت مثالا للانضباط والالتزام، والتى تم تسهيل حضورها المباريات بفضل الجهات الأمنية، التى سهلت دخول وخروج الجماهير خلال المباريات.

وقال عبد الحميد إن الدولة نجحت فى تذليل كل العقبات والصعوبات لنجاح بطولة امم أفريقيا، وأثبتت للجميع إنها بلد الأمن والأمان فى ظل حضور شخصيات رياضية هامة، منهم مسئولى الاتحاد الدولى والأفريقى، والزيارات التى قاموا بها فى الأماكن السياحية ومنها الأهرامات والمتحف المصرى.

يذكر أن الجزائر توجت ببطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف، فى البطولة التى شهدت مشاركة 24 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة.