كهربا يطير إلى البرتغال لتوقيع عقود انضمامه لفريق ديسبورتيفو أفيس...

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جدة - عمرو شويل يغادر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك خلال الساعات القادمة تركيا فى طريقه إلى البرتغال للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى لمدة موسمين قادمين.
وبحسب مصدر مقرب من كهربا فإن الجلسة التى سيعقدها اللاعب مع إدارة النادى البرتغالى ستشهد إطلاع مسئولى الأخير على أوراقه للتأكد من الموقف القانونى للنادى لضمه من أجل تجنب تعرض النادى البرتغالى لعقوبة إيقاف قيده مستقبلاً بسبب ضم اللاعب الذى سيتم الحصول على توقيعه بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.
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