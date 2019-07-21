شكرا لقرائتكم كهربا يطير إلى البرتغال لتوقيع عقود انضمامه لفريق ديسبورتيفو أفيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك خلال الساعات القادمة تركيا فى طريقه إلى البرتغال للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى لمدة موسمين قادمين.

وبحسب مصدر مقرب من كهربا فإن الجلسة التى سيعقدها اللاعب مع إدارة النادى البرتغالى ستشهد إطلاع مسئولى الأخير على أوراقه للتأكد من الموقف القانونى للنادى لضمه من أجل تجنب تعرض النادى البرتغالى لعقوبة إيقاف قيده مستقبلاً بسبب ضم اللاعب الذى سيتم الحصول على توقيعه بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.

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وأضاف المصدر ذاته الذى رفض الافصاح عن اسمه أن كهربا تلقى مكالمة هاتفية من البرتغالى إيناسيو المدير الفنى السابق للزمالك لضمه إلى صفوف النادى البرتغالى الذى يقوده وهو ما رحب به اللاعب ثم طالب المدرب البرتغالى منه إحضار كافة أوراقه للإطلاع عليها فى جلسة مع إدارة النادى البرتغالى مساء الليلة أو بحد أقصى غدا والتى تتوقف على موعد رحلات الطيران من تركيا إلى البرتغال وذلك للحصول على توقيعه بشكل رسمى.