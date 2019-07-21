شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يهنئ الرئيس الجزائري بفوز منتخب بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح للرئيس وللشعب الجزائري الشقيق. وكان المنتخب الجزائري قد حقق بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على السنغال في النهائي يوم الجمعة بهدف دون رد.

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