شكرا لقرائتكم مباراة ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. وقمة جدة بعدها بأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين يوم الأحد جدول الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي، والذي كشف عن إقامة مباراتي ديربي الرياض وجدة في الجولتين الثامنة والتاسعة.

وأصدرت اللجنة جدول الدور الأول كاملاً، بينما سيتم عكس تسلسل الجولات في جدول الدور الثاني، ولن يلعب أي فريق داخل أرضه أو خارجها جولتين متتاليتين، ولا تقام المباريات بين فرق النصر والهلال والأهلي والاتحاد في جولة واحدة.

Advertisements

وسيكون لقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر 2019، وبعد أسبوع سيلعب الأهلي أمام جاره وغريمه الاتحاد في الجولة التاسعة.

ويصطدم الاتحاد بالهلال مبكراً، وتحديداً في الجولة الثالثة بمباراة على ملعب الأول، بينما يستضيف الأهلي، بطل الدوري النصر، في الجولة الخامسة من المسابقة.

ويلعب الهلال مع الأهلي في الجولة 11، بينما يرحل الاتحاد في الجولة 14 إلى الرياض لمواجهة النصر.