شكرا لقرائتكم خالد البلطان: الشباب جاهز بنسبة 80% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة الشباب، أن النادي بات جاهزاً بنسبة 80 بالمئة بعد عمله على تطوير الحوكمة، مضيفاً بأن استراتيجية دعم الأندية ستعود بالنفع على الرياضة السعودية.

وقال البلطان في حديثه لـ"العربية": هو يوم تاريخي للرياضة السعودية، وأرى بأن الاستراتيجية ستطور الرياضة السعودية خاصة وأنه تم الإعلان عنها قبل بداية الموسم بشهر ونصف.

وزاد البلطان بأن الشباب بدأ بالعمل على تطوير الحوكمة: الشباب بدأ العمل بتطوير الحوكمة منذ مدة قصيرة، ونسبة الجاهزية 80 بالمئة، كما أننا نضع العديد من البرامج لتحفيز الجماهير ونسعى لجعل المباريات مهرجانا للعائلة.