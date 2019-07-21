شكرا لقرائتكم إيمري: "الصبر" مفتاح أرسنال للحصول على اللاعب المناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أوناي إيمري مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سعيد بالتحلي بالصبر في سوق الانتقالات، وسينتظر حتى يصبح اللاعب المناسب متاحاً.

وكان مدرب أرسنال يتحدث بعد أن حقق فريقه انتصاره الثاني في مباراتين بكأس الأبطال الدولية عقب تغلبه 3-صفر على فيورنتينا في تشارلوت فجر يوم الأحد.

وقال إيمري: أنا حقاً مع الصبر لأننا نريد اختيار أفضل حل. بعض اللاعبين باهظو الثمن ونحن في الانتظار. لا نرغب في الذهاب إلى المستوى الثاني من اللاعبين. نحن في الانتظار. نمتلك لاعبين جيدين جدا. لدينا لاعبون شبان مميزون.

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وأضاف: نحن على دراية أيضا بأننا في حاجة لتحسين بعض اللاعبين في التشكيلة. أريد التعاقد مع لاعب واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إذا تأكدت أنهم سيأتون لتحسين الفريق.

وذكرت تقارير صحافية بريطانية أن أرسنال يسعى للتعاقد مع وليام ساليبا في صفقة قد تشهد بقاء المدافع مع ناديه الحالي سانت إيتيان على سبيل الإعارة كجزء من الاتفاق.

لكن إيمري قال إن هناك عدداً من الاحتمالات وإنه على اتصال دائم بالمدير الرياضي إيدو ومدير كرة القدم راؤول سانهيلي كما تحدثوا إلى عائلة كرونكي التي تملك النادي.

وقال إيمري: هناك العديد من الأسماء. النادي يعمل وإيدو قريب للغاية مني وأيضا راؤول. نتحدث كل يوم.