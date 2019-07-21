شكرا لقرائتكم بايرن يهزم ريال مدريد في الظهور الأول لهازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني ريال مدريد الإسباني 3 -1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في هيوستن ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وافتتح الفرنسي كورينتين توليسو التسجيل بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 15 ، ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 67. وبعد ثلاث دقائق فقط، اختتم سيرجي نابري أهداف بايرن ميونخ، وتكفل رودريجو غوس بتسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم البلجيكي الدولي إدين هازارد القادم حديثاً للريال من تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 100مليون جنيه إسترليني.

وشارك 11 لاعبا في الشوط الأول ضمن صفوف النادي الإسباني قبل أن يتم استبدالهم بالكامل في الشوط الثاني، لكن الجناح الويلزي غاريث بيل تابع المباراة من المدرجات في ظل اقترابه بشدة من الرحيل عن الريال.