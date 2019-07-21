مفاوضات بين سموحة وأبو جبل لتمديد عقده مع الفريق السكندري

العديد من المفاوضات القائمة بين مجلس إدارة نادي سموحة وحارس مرمي الفريق “محمد أبو جبل” لتمديد عقده مع الفريق السكندري خلال الفترة القادمة لثلاث مواسم جديدة؛ حيث يحرص رئيس مجلس إدارة سموحة “محمد فرج عامر” على تواجد حارس مرمي الفريق لفترة أطول والاستفادة من خدماته خلال المواسم القادمة.

وصرح رئيس الفريق السكندري مشيرا إلى أن مجلس إدارة الفريق ينتظر قرار حارس المرمي خلال الساعات القليلة المقبلة للتعرف على موقفه من حيث البقاء مع لفريق والتجديد له أو الرحيل إلى صفوف نادي الزمالك، في حال تلقى اللاعب عرضا مناسبا من إدارة الفارس الأبيض بينما لم يتم حتى الوقت الراهن التعرف على موقف أبو جبل من التمديد للفريق السكندري أو الانتقال للفريق الأبيض.