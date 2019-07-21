مباراة الاهلي السعودي وجاركوفو الصربي ودياً اليوم الاحد 21-7-2019 .. الراقي يستعد للزعيم

يواصل النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، استعداداته المكثفة في الفترة الحالية من أجل مواجهة نادي الهلال السعودي في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا في الشهر المقبل، حيث يخوض الراقي المواجهة الودية الثالثة له في معسكره الاستعداداي الحالي والمقام في النمسا منذ بداية الشهر الحالي.

وخاض النادي الأهلي السعودي عدد من المباريات الودية في الفترة الماضية، ونجح في الفوز بها جميعاً، حيث يسعى الراقي للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لكافة اللاعبين القدامي والجدد المنضمين لصفوف الفريق في الفترة الماضية، كما يسعى المدرب للوقوف على قوام الفريق.

وفشل النادي الأهلي السعودي في تحقيق أي لقب في الموسم الماضي، سواء على المستوى المحلي أو القاري، حيث ينافس في وقتنا الحالي في بطولة دوري أبطال آسيا، وسوف يلتقى الهلال في مواجهة مصيرية كبيرة.

مباراة الاهلي السعودي وجاركوفو الصربي

مباراة الاهلي وجاركوفو، سوف تقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب شتاديون كومبيرج، معقل معسكر النادي الأهلي السعودي في الفترة الحالية، كما يتم نقل المباراة عبر حساب الراقي على تويتر.