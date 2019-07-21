حلم ريـال مدريد يتبخر.. شرط صلاح يعرقل انضمامه للنادي الملكي.. وإجراء عاجل من ليفربول

كتب: ضياء السقا

يبدو أن مفاوضات ريـال مدريد الإسباني، مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في طريقها للفشل، بعدما وضع اللاعب المصري شرطا تعجيزيا لإدارة الملكي، في حال رغبتها في التعاقد معه الموسم المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن صلاح، طلب الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المديرالفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

إجراء عاجل من ليفربول

وكشفت تقارير بريطانية، فى وقت سابق، عن سعي ليفربول لتمديد عقد النجم المصري موسما جديدا، والذى سيكون من خلاله أعلى اللاعبين حصدا للرواتب فى الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تخطط لتقديم عقد لمدة عام آخر، للنجم المصرى محمد صلاح، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعى يصل إلى 430 ألف إسترلينى أسبوعياً، و22.4 مليون إسترلينى سنويا.

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وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

أبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

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وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.