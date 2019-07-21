بعد تصريحات ’’بلماضي‘‘ المستفزة.. ’’محرز‘‘ يثير غضب المصريين.. وبلاغ بمنع دخوله مصر.. وهجوم حاد من مرتضى منصور.. والجماهير المصرية تلقنه درسا

كتب: ضياء السقا

أثار اللاعب الجزائري رياض محرز، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعد اتهامه بتعمد تجاهل مصافحة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على منصة تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي دفع المحامي سمير صبري لتقديم بلاغ ضده، فضلا عن هجوم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

بداية الواقعة

أظهرت اللقطات التليفزيونية، عدم مصافحة، محرز لرئيس الوزراء، ووزير الرياضة خلال تسلمه لكأس البطولة القارية على منصة التتويج، وانقسمت الجماهير حول موقف اللاعب الجزائري، فمنهم من تحدث عن تجاهل متعمد، ومنهم من برر لقائد المنتخب الجزائري تصرفه كونه قد صافح كامل المسؤولين الواقفين على المنصة عندما استلم لاعبو المنتخب الجزائري ميدالياتهم الذهبية.

بلاغ ضد محرز

من جانبه، قدم المحامي سمير صبري، بلاغا رسميا للمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري، لإدراج محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر، لازدرائه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، بعدما رفض مصافحتهما على منصة تتويج منتخب بلاده.

وطالب صبري في بلاغه بإخطار وزارة الخارجية بمنع رياض من دخول البلاد؛ لازدرائه شخصيات عامة بالمخالفة لأحكام القانون.

هجوم حاد من مرتضى منصور

وفي سياق متصل، فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على رياض محرز.

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وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة المحور: ”محرز سفيه وطفل لا يعرف قيمة وقدر مصر عند جميع العرب”.

وأضاف منصور: ”الأمر بمثابة الضيف الذي تكرمه وفي النهاية وهو راحل يبصق على وجهك”.

ورفض رئيس الزمالك تصرف محرز، مؤكدا احترامه وتقديره للشعب الجزائري.

انتفاضة الجماهير المصرية

من جانبها، عبرت الجماهير المصرية عن استيائها من موقف محرز، وهاجمته بشدة، وأكدت أن ما فعله يشعل الفتن من جديد، بين الشعبين المصري والجزائري، خاصة بعد تصريحات مدرب الجزائر جمال بالماضي، والذي استفز خلالها المصريين، وقال إنه لم ير تشجعيعهم لمنتخب بلاده في البطولة.

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وفيما يلي جانب من التعليقات على تويتر: