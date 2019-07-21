ملعب التتش: قفشة الأهلاوى.. رفض بن شرقى وعدلى القيعى كان فين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف إلى وضع القارئ والمهتمين بالشأن الكروى، فى قلب أى حدث، وإمداده بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية. وفى خامس حلقات "ملعب التتش"، وهو البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعيًا عبر موقع "سوبر كورة"، نكشف حقيقة انتقال قفشة نجم بيراميدز للأهلى ورفض الإدارة الحمراء التعاقد مع بن شرقى قبل إتمام انتقاله للزمالك، وسبب الاختلاف مع بيراميدز فى صفقة محمد شريف، كما يرد ملعب التتش على السؤال الذى حير الأهلاوية وهو عدلى القيعى كان فين؟ Advertisements ويستضيف ملعب التتش فى هذه الحلقة أدمن أكبر صفحات النادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحديث عن ملف الصفقات الحمراء. لمشاهدة الحلقة اضغط هنا

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