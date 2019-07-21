شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كهربا للتوقيع لـ أفيس البرتغالى بعد مكالمة مدرب الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، خلال الساعات الجارية من تركيا إلى البرتغال للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى لمدة موسمين.

وكشف مصدر مقرب من كهربا أن الجلسة التى سيعقدها اللاعب مع إدارة النادى البرتغالى ستشهد إطلاع مسئولى الأخير على أوراقه للتأكد من الموقف القانونى للنادى لضمه من أجل تجنب تعرض النادى البرتغالى لعقوبة إيقاف قيده مستقبلاً بسبب ضم اللاعب الذى سيتم الحصول على توقيعه بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن كهربا تلقى مكالمة هاتفية من البرتغالى إيناسيو المدير الفنى السابق للزمالك لضمه إلى صفوف النادى البرتغالى الذى يقوده، وهو ما رحب به اللاعب ثم طالب المدرب البرتغالى منه إحضار كافة أوراقه للاطلاع عليها فى جلسة مع إدارة النادى البرتغالى مساء الليلة، أو بحد أقصى غدا، والتى تتوقف على موعد رحلات الطيران من تركيا إلى البرتغال، وذلك للحصول على توقيعه بشكل رسمى.