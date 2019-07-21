شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حسب الله مطلوب للتدريب فى الدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى علاء حسب الله، المدير الفنى السابق لفريق نجوم إف سى والترسانة، عرضًا من أحد الأندية السعودية لتولى قيادته فنيًا بداية من الموسم الكروى الجديد.

وكان حسب الله يعمل لسنوات طويلة فى فريق الغرافة القطرى للشباب، وحقق معه نتائج مذهلة على مدار سنوات طويلة، لكنه قرر اتخاذ خطوة مختلفة فى مشواره التدريبى فتقدم باستقالته من العمل فى الغرافة، وتولى قيادة فريق النجوم ثم تولى منصب المدرب العام بنفس الفريق، قبل أن يرحل عن الجهاز الفنى للفرق، وحصل حسب الله مع الغرافة على بطولتى الدورى والكأس، ومع أهلى جدة على الدورى وكأس الأمير فيصل، بخلاف المعايشات التى قضاها فى أوروبا.

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من جهته أكد علاء حسب الله أنه مازال يدرس العرض الذى تلقاه مؤخرًا لتولى تدريب أحد فرق الدورى السعودى، خاصة فى ظل تلقيه عرضًا آخر من أحد الأندية المصرية من أجل الوقوف على أفضلها قبل اتخاذ القرار النهائى.