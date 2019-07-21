شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة جماعية من الكاف بمجموعة الدفاع الجوي فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة المنظمة بالمجموعة الثالثة بأمم أفريقيا لمجموعة الدفاع الجوى، برئاسة وليد مهدى، إشادة جماعية من قبل الاتحاد الأفريقى الكاف بعد المجهود الكبير الذى بذل خلال فعاليات البطولة لهذه المجموعة.

وحصل وليد مهدى على إشادة كبيرة بعد نجاحه الكبير فى إنجاز عمله بمنتهى الدقة لتذليل كل العقبات فى سبيل إنجاح هذه المجموعة، والتى كان طرفا نهائى البطولة منها الجزائر والسنغال.

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وكان المنتخب الجزائرى قد نجح فى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب نظيره السنغالى 1-0 على استاد القاهرة، لتكون البطولة الثانية فى تاريخ الخضر بعد لقب 1990، ومن المفارقات فى البطولتين أن عدد الأهداف التى سجلها خط هجوم الجزائر والأهداف التى تلقاها في كلتا الدورتين نفس العدد، وسجل محاربو الصحراء 13 هدفا فى نسخة 1990 وتلقت شباكهم هدفين أمام نيجيريا فى الدور الأول والسنغال فى نصف النهائى.