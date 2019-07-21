شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يخطر الزمالك رسميا بأحقية الأهلى فى أحمد إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطاباً صباح اليوم إلى نادى الزمالك لإخطارهم بقرار لجنة شئون اللاعبين بخصوص الطلب المقدم حول صحة تعاقد أحمد إسماعيل لاعب الفريق السابق مع الأهلى من عدمه.

وكانت لجنة شئون اللاعبين قد أقرت بأحقية الأهلى فى ضم اللاعب أحمد اسماعيل، ناشئ الزمالك السابق، الذى سافر للعب فى دورى الجامعات الأمريكية وعاد إلى القلعة الحمراء، فتقدم الأبيض بشكوى ليتم اتخاذ قرار نهائي بأن اللاعب من حق الفريق الأحمر.

وجاء نص خطاب السلة الذى تم إرساله للزمالك لإخطارهم رسميا بالقرار كالتالى ..

يسعدنى أن ابعث لسيادتكم بصادق تحيات و تمنيات الاتحاد المصرى لكرة السلة مع تحياتى وتمنياتى الشخصية

بالإشارة الى خطاب سيادتكم بتاريخ 15/7/2019 والخاث بحفظ حفق النادى فى اللاعبين عاصم مرعى و انس أسامة ، و احمد محمود محمود اسماعيل ، لسفرهم خارج البلاد لحصولهم على منحة دراسية وهم من ناشئين النادى أحيط سيادتكم علما بما يلى ..

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بمراجعة الاوراق المقدمة من ناديكم الموقر وخاصة الخكاب المؤرخ بتاريخ 10 /7/2014 والخاص بنتمسك اللنادى بحقه فى الاختفاظ باللاعبين المذكورين بعاليه فور عودتهم مرة اخرى الى البلاد ، ولما كان النادى بهذا الاجراء قد حفظ حقه فى اللاعبين الثلاثة ، وحيث أنه بشأن اللاعب أحمد اسماعيل فإن النادى قد قام بتسجيله ضمن قائمة النادى تحت 20 سنة الموسم الرياضى 2014/2015 وبذلك يكون الخطاب الصادر بحفظ حق النادى فى هذا اللاعب قد سقط بتسجيله ضمن قائمة تحت 20 سنة كما أن ناديكم الموقر لم يقم بتجديد حفظ حق فى اللاعب المذكور ولم يقم بتسجيله فى المواسم التالية لموسم 2014/2015 وهى مواسم 2015/2016 زو 2016/2017 و 2017/2018 و 2018/2019

اما بالنسبة لخطاب ناديكم المؤرخ بتاريخ 1/6/2016 والذى تم ذكره فى خطابكم المؤرخ بتاريخ 15/7/2019 تبين عدم وجود أصل أو صورة منه بسجلات الاتحاد المصرى لكرة السلة ولم يتسلمه أى من موظفى الاتحاد المسئولين عن تلقى الأوراق .

وبناء عليه يصبح اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع اى نادى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية دون حق رعاية.