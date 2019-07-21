أهم 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، 21 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون، ترشيح عصام الحضرى لمنصب مساعد مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون

أكد الجهاز الفنى لفريق الأهلي أن رمضان صبحى، لاعب الفريق، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة فى العضلة الضامة.

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تطبيق التعديلات الأخيرة على قوانين التحكيم خلال مباريات الدورى المتبقية من عمر المسابقة الحالية .

الأهلي يقرر البقاء فى الإسكندرية بعد مباراة المقاولون بسبب الزمالك

قرر الجهاز الفني لللأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء فى برج العرب بالإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل.

جريشة وتسيما ونيانت فى القائمة الذهبية لأفضل 7 حكام بـ"كان 2019"

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شهد المونديال الافريقى 2019 الذى استضافتها مصر فى الفترة من 19 يونيو الماضى حتى 21 يوليو الجارى تفوقا ملموسا للتحكيم الذى ساهم بشكل كبيرفى نجاح فعاليات البطولة خلال الـ52 مباراة التى أقيمت خلال منافسات النسخة الحالية التى توج المنتخب الجزائرى باللقب الأفريقى للمرة الثانية فى تاريخه.

الأهلي يوافق على تخفيض تسعيرة رحيل آزارو في الصيف

وافق مسئولو الاهلي على تخفيض المبلغ الذى سبق وحدده النادي للاستغناء عن مهاجمه المغربي وليد آزارو، وفي هذا الشأن قال مصدر في القلعة الحمراء لـ"الخليج 365" أن النادي مازال يرغب في رحيل أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما ظهر بمستوى متواضع للغاية في معسكر الفريق الأخير بأسبانيا.

ترشيح عصام الحضرى لمنصب مساعد مدرب حراس مرمى منتخب مصر

رفض مسئولو اتحاد الكرة ما تردد حول ترشيح عصام الحضري حارس مرمي الفراعنة المعتزل دوليا للعمل كمدرب حراس مرمي في الجهاز الجديد، بداعي انه لم يسبق له العمل كمدرب من قبل ويحتاج لخبرة العمل كمدرب قبل الانضمام لجهاز المنتخب.

الإسماعيلي يفاوض "ديفندر" مولودية الجزائر بعد أزمة متولى ودونجا

دخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى مفاوضات قوية للتعاقد مع إبراهيما أمادا لاعب منتخب مدغشقر فى صفقة انتقال حر فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع مولودية الجزائر بنهاية الموسم الماضى.