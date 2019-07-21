شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يُجدد عقد 4 نجوم قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد نادي الجونة تعاقد 4 لاعبين رسميا اليوم، الأحد، استعدادا للموسم الجديد 2019/2020، ووقع الرباعي محمد ناجي جدو، والكاميروني جوناثان أنجويم، وخالد صبحي ومحمد نادي على عقود التجديد ليكملوا مسيرتهم مع الجونة.

وكان الجونة قد أعلن التشكيل الكامل للجهاز الفنى الجديد، بقيادة المدير الفنى الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، والذى سيتولى المهمة للموسم الجديد، ويتكون الجهاز الفني الجديد من:الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش مدير فني، الصربي فلادان بيراسيفيتش «مساعد مدرب»،رضا شحاته «مدرب عام»، الإنجليزي ويل رويال «مدرب الأحمال»، هشام السيد «مدرب حراس مرمى»، عماد عابدين «مدرب» ووسام صفوت «محلل أداء»