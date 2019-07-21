شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد لتايم سبورت: مصر أبهرت العالم بعد نجاح تنظيم أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال عبد الحميد، نجم المنتخب السابق، أن مصر أبهرت العالم بعد نجاح تنظيم واستضافة بطولة الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجارى.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن الدولة نجحت فى تذليل كافة العقبات والصعوبات لإنجاح بطولة أمم أفريقيا، وأثبتت للجميع أنها بلد الأمن والأمان، فى ظل حضور شخصيات رياضية مهمة منهم مسئولو الاتحاد الدولى والأفريقى، والزيارات التى قاموا بها فى الأماكن السياحية ومنها الأهرامات والمتحف المصرى .

وأشار نجم المنتخب السابق إلى أن الجماهير المصرية التى حرصت على حضور مباريات البطولة كانت مثالا للانضباط والالتزام، والتى تم تسهيل حضورها المباريات بفضل الجهات الأمنية التى سهلت دخول وخروج الجماهير خلال المباريات .

يذكر أن الجزائر توجت ببطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف، فى البطولة التى شهدت مشاركة 24 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة .