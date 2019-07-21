شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على الجونة بثلاثية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

وقبل مباراة اليوم، سبق والتقى الزمالك مع الجونة فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى، وبالتحديد يوم 26 نوفمبر من العام الماضى، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، سجلها فرجانى ساسى وعمر السعيد، ومحمود كهربا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، بينما يقع الجونة فى المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.