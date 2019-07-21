سوبر كورة .. انتقال على جبر لصفوف الأهلى مهدد بالفشل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت صفقة انتقال على جبر مدافع بيراميدز الحالى والزمالك السابق، لصفوف النادي الأهلي، مهددة بالفشل بعد ظهور خلافات خلال مرحلة التفاوض بين القلعة الحمراء واللاعب. وظهرت حالة استياء شديد داخل النادي الأهلي، بسبب مطالب على جبر خلال مرحلة التفاوض، رغم ترحيب نادي بيراميدز بإتمام الصفقة، مما جعلها مهددة بالفشل رسميا خلال الساعات القليلة القادمة. لمعرفة أسباب اقتراب فشل انتقال علي جبر لصفوف الأهلي، اضغط هنا..

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