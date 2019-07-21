كاف يفرض عقوبة جديدة على الترجي بسبب نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فرض عقوبة مالية جديدة على الترجي التونسي، على خلفية أحداث ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه الوداد المغربي.

وقال الاتحاد التونسي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، إن عقوبة لجنة الانضباط المستقلة بالكاف قررت فرض عقوبة مالية على الترجي قدرها 15 ألف دولار على خلفية استعمال الشماريخ والمقذوفات.

وكان الاتحاد التونسي أكد أن تلك العقوبات تخص مباراة الإياب، قبل أن يصحح خطأه ويؤكد أن القرار يتعلق بمباراة الذهاب وليس الإياب، التي أقيمت 24 مايو الماضي وانتهت بالتعادل (1-1) في المغرب.

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وأضاف الاتحاد التونسي: "بالتالي فقد أصدرت لجنة الانضباط استنادا على جملة التقارير المرفوعة إليها من قبل الرسميين المعينين من الاتحاد الإفريقي عقوبة جملية قدرها 15 ألف دولار".

وأتم: "هذا وتعتذر الجامعة عن الخطأ الوارد في البلاغ الأول".

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرر الشهر الماضي إعادة مباراة الإياب، رغم تتويج الفريق التونسي باللقب بسبب الأحداث التي شهدها اللقاء، حيث انسحب الوداد محتجًا على عدم احتساب هدف واللجوء لتقنية الفيديو.