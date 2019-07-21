كاف يكشف لـ"الخليج 365".. من يواجه ثنائي مصر في دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تأكدت مشاركة ثنائي الدوري المصري في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل 2019-2020، وذلك بعد اعفاء 3 أندية فقط من الأدوار التمهيدية.

وقال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن الأندية المصرية التي ستشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا ستخوض البطولة بداية من الدور التمهيدي.

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وأضاف: "الفريق صاحب المركز الأول في الدوري المصري سيواجه فريقًا من جنوب السودان، فيما سيخوض الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري المصري فريقًا من دولة الصومال."

وتم اعفاء 3 أندية فقط من المشاركة في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا وهي؛ الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبي الكونغولي.

ويحتل في الوقت الحالي الأهلي المركز الأول بالدوري الممتاز، وهو الوحيد الذي ضمن المشاركة بدوري أبطال أفريقيا دون أن يتحدد إن كان سيحتل الصدارة أو الوصافة، فيما يتنافس الزمالك مع بيراميدز على البطاقة الثانية في للمشاركة في البطولة.