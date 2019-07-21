طارق سليمان لمصراوي: البعض يتجاهل دورى فى تطور مستوي الشناوي.. ولم نفاوض حارس بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلى، عن تعمد البعض تجاهل دوره مع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأحمر، إلى جانب الحديث عن المفاوضات مع أحمد الشناوي لاعب بيراميدز.

وخلال تصريحات خاصة ليلاكورة قال سليمان: "هناك من يتعمًد تجاهل الدور الكبير الذي ألعبه في تطور مستوي محمد الشناوي مع المنتخب الوطني وظهوره بشكل مميز".

وأضاف: "ليس من المعقول أن يتطور مستوي الشناوي فجأة قبل البطولة الإفريقية أو حتي في معسكرات المنتخب الوطني،إنه نتاج عمل وجهد كبير علي مدار شهور داخل الأهلي".

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وتابع: "الشناوي شارك مع مصر من قبل وتألق في كأس العالم وقبلها في لقاء البرتغال الودي بعد الانضمام لمنتخب مصر وقتها بـ4 أيام فقط".

وتابع: "أي حارس ينضم للمنتخب الوطني بالتأكيد سيكون مميزًا أولاً مع ناديه،لذلك انا مندهش من قيام البعض بتجاهل دوري كمدرب للحراس ومُجاملة أشخاص أخرون".

وواصل: "الشناوي غير محظوظ بعد خروج مصر من دور الـ16 للبطولة الافريقية، استكمال المنتخب دون شك كان سيزيد من فرصه في الفوز بأفضل حارس، ولكن بدون تحيز مني هو كان يستحق هذه الجائزة ،لأن حراس المنتخبات الأخرى لم يظهروا بالشكل اللافت الذي يجعل هناك أفضلية للاعبين أخرين عليه بما في ذلك حارسي الجزائر والسنغال ".

وأتم: "البعض تحدث من جديد عن إمكانية قيام الأهلي بضم حارس مرمي في فترة الانتقالات الصيفية،لكنني أؤكد أننا لسنا بحاجة إلي حارس مرمي،لم نتفاوض مع احمد الشناوي حارس بيراميدز كما قيل".