رئيس الزمالك يهاجم رياض محرز: "لو لاعب عندنا كنت هأقطع رقبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: هاجم رئيس نادي الزمالك رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي الإنجليزي بسبب تجاهل مصافحة جميع الحضور فى المنصة الرئيسية أثناء استلام كأس أمم أفريقيا. وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية "رياض محرز مغرور ومتعجرف وهو فى النهاية لاعب كرة فقط". وأضاف "ما حدث من محرز لو قام به أى لاعب فى الزمالك كنت سأقطع رقبته". Advertisements ووجه رئيس الزمالك رسالة قائلاً " هل يرضى الشعب الجزائري بتجاهل محرز لمصافحة كبار رجال الدولة؟". وأنهى " العلاقة بين مصر والجزائر أكبر من ما قام به محرز المستهتر" . وتوجت الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة الماضية بالفوز على المنتخب السنغالي بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح.

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