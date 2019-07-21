تقرير.. لم يحدث إلا في دولتين على سطح الأرض.. مصر تستأنف دوري "السنة الكاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يعود الدوري المصري لاستئناف مبارياته بعد توقف استمر لمدة 47 يومًا بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر والتي بدأت في الحادي والعشرين من يونيو الماضي وانتهت بتتويج المنتخب الجزائري بلقب البطولة بعد فوزه على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

يعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام كل من المقاولون العرب والزمالك، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة (خاض 34 جولة)، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول الدوري ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام كل من الجونة، الإسماعيلي، والأهلي.

يفتتح الزمالك مبارياته المؤجلة مساء اليوم أمام الجونة بالجولة الـ33، ثم يخوض مباراته أمام الإسماعيلي (مؤجلة من الجولة الـ27) في الرابع والعشرين من يوليو الجاري، على أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في اليوم ذاته بالجولة الـ33، قبل خوض مباراة القمة التي قد تحسم وجهة الدوري في الثامن والعشرين الشهر الجاري.

وعلى خطى الدوري المصري، هناك عدة دوريات في العالم لم تستكمل منافسات الموسم الحالي 2018/2019 أبرزها الدوري الليبي والعراقي نستعرض موقفهم خلال الآتي:

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الدوري العراقي

يشارك في البطولة العراقية 20 فريقًا (38 جولة)، ويتصدر فريق الشرطة جدول الترتيب بعد حسم اللقب قبل نهاية المنافسة.

خاضت جميع الفرق 37 جولة، ويتبقى جولة واحدة على النهاية ولكنها غير مؤثرة على وجهة الدوري، فالفارق بين الشرطة -متصدر الترتيب- والقوة الجوية صاحب المركز الثاني 8 نقاط.

فريق الشرطة نجح في تحقيق الفوز في 27 جولة بالبطولة، تعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين فقط ليجمع 89 نقطة.

على الجانب الآخر تأكد هبوط فريقي البحري والحسين إلى دوري الدرجة الأولى العراقي فالأول لم يجمع سوى 26 نقطة (فاز في 5- تعادل في 11 وخسر في 21)، بينما جمع الأخير 24 فقط جمعها من الفوز في 4 مباريات، التعادل في 12 والخسارة في 21 مواجهة.