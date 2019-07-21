حجز دعوى إلغاء هبوط ثلاثي الدوري لجلسة 31 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجيت والنجوم والداخلية من الدوري الممتاز ليوم 31 يوليو الجاري.

وكانت الأندية الثلاثة رفعت دعوي ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم، للمطالبة بإلغاء الهبوط فى مسابقة الدوري العام موسم 2018 - 2019، بسبب عدم توفيق الاتحاد المصري في إدارة مسابقة الدوري والتوقفات غير المدروسة، وضغط المباريات لفرق دون الأخرى، مما ترتب عليه عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة بمسابقة الدوري العام، وفقاً لما جاء في بيان رسمي أصدره نادي بتروجيت في وقت سابق.

وأقامت أندية بتروجيت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.

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وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم الأحد حجز الدعوى للحكم يوم 31 يوليو الجاري.

وهبطت أندية بتروجيت والداخلية والنجوم بعد احتلالهم المراكز 16 و17 و18 على الترتيب في جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن أندية أسوان وطنطا واف سي مصر نجحت في الصعود إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل 2019-2020.