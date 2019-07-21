رسميا.. رينار يعلن رحيله عن منتخب المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينار رحيله عن تدريب المنتخب المغربي بعد خروجه من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكانت الشكوك تحوم حول استمرار رينار في تدريب المنتخب المغربي بعد خروج الأخير من منافسات دور الـ16 بالخسارة أمام بنين بركلات الترجيح.

وأعلن الفرنسي رحيله عن تدريب منتخب المغرب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قال: "سيبقى المغرب دائمًا بالنسبة لي بلدًا عشت فيه مشاعر جيدة".

وأضاف: "ما يقرب من 3 سنوات ونصف (أي 41 شهرًا) عشت خلالهم لحظات رائعة تم مشاركتها مع اللاعبين الذين أحبهم، وفريق عمل مخلص وجميع المشجعين المغاربة".

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وتابع: "لقد كانت مغامرة جميلة، أنا فخور بما حققناه، وهذا أمر لا ينسى أولاً بالنسبة لي".

وواصل: "نعم ، لقد كنا جميعًا نأمل في الحصول على الأفضل لعام 2019، لكنها كرة القدم".

وأكمل: "لقد حان الوقت بالنسبة لي لإغلاق هذا الفصل الطويل والجميل من حياتي ، بالتأكيد هناك بعض المشاعر والحزن لكنه قرار لا مفر منه اتخذته قبل وقت طويل من منافسات كان 2019.

وأتم: "لقد اتخذت هذا القرار بعناية، لذلك لا رجعة فيه ، وقد تم إبلاغ السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم ، بطريقة رسمية".