"لن نحاسب شعب الجزائر ".. رئيس الزمالك يرد على بلماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
هاجم رئيس نادي الزمالك جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عقب تصريحات الأخير بعدم مساندة الجماهير المصرية لمحاربي الصحراء ببطولة أمم إفريقيا.
وقال جمال بلماضي، عقب تتويج بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية بأنه لم يرَ دعمًا من جانب الجماهير المصرية، مضيفا: "يجب أن أستشير دكتور العيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث".
وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "لن نحاسب شعب الجزائر علي تصريحات غير متزنة من مديره الفني".
ووجه رئيس الزمالك سؤالا له: جمهور الجزائر في النهائي لم يزد على 10 آلاف.. فمن الذي حضر وملأ الاستاد؟
وأنهى: "الجزائر توجت بالبطولة مرتين فى وطنها 1990 بالجزائر وفي وطنها بمصر 2019".
وتوجت الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة الماضي بالفوز على المنتخب السنغالي بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح.
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