تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة

يلتقي اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الجونة في الثامنة مساء بالغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة 33 لبطولة الدوري
ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال المدير الفنى للفريق المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: عمر صلاح
خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وبهاء مجدي
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم
خط الهجوم: عمر السعيد
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