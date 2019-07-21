اللجنة المنظمة بالمجموعة الثالثة لأمم أفريقيا تلقى إشادة الكاف

تلقت اللجنة المنظمة بالمجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2019، لمجموعة الدفاع الجوي برئاسة وليد مهدي إشادة جماعية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، بعد المجهود الكبير التي تم بذله خلال فعاليات البطولة

لهذه المجموعة.

وحصل وليد مهدي على إشادة واسعة بعد نجاحه الكبير في إنجاز عمله بمنتهى الدقة لتذليل كل العقبات في سبيل إنجاح هذه المجموعة والتي كان طرفي

نهائي البطولة منها الجزائر والسنغال.

يذكر أن منتخب الجزائر كان قد توج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على السنغال في المباراة النهائية، بهدف دون رد، في البطولة التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضي.