رسميًا.. تجديد عقد رباعي الجونة

جدد نادي الجونة تعاقد 4 لاعبين رسميًا اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020.

ووقع الرباعي محمد ناجي «جدو»، والكاميروني جوناثان

أنجويم، وخالد صبحي ومحمد نادي على عقود التجديد ليكملوا مسيرتهم مع الجونة.

ويستعد نادي الجونة لمواجهة نظيره الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجونة، ضمن منافسات مباراة مؤجلة من الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.