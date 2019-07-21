يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع نبيل فقير، صانع ألعاب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا. ووفقا لراديو مونت كارلو الفرنسي، فإن المدير الرياضي لفريق برشلونة، تحدث مع نبيل فقير خلال الساعات الماضية عن إمكانية انضمامه إلي النادي الكتالوني، ولكن لا توجد أي اتصالات رسمية بين الناديين حتي الآن. خلال الساعات الماضية عن إمكانية انضمامه إلي النادي الكتالوني، ولكن لا توجد أي اتصالات رسمية بين الناديين حتي الآن. وأوضحت المحطة الفرنسية أن فقير أصبح قريبا إلي نابولي الإيطالي، وأن ابيدال نصح اللاعب بالانضمام إلي ريال بيتيس الإسباني، تمهيدا لانتقاله إلي برشلونة مستقبلا. قريبا إلي نابولي الإيطالي، وأن ابيدال نصح اللاعب بالانضمام إلي ريال بيتيس الإسباني، تمهيدا لانتقاله إلي برشلونة مستقبلا. وكان فقير في الفترة الاخيرة عروضا من الدوري الصيني، ولكن اللاعب لا ينوي الرحيل عن أوروبا حاليا، خاصة مع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يدرس التعاقد مع نبيل فقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.