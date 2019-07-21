نجم الجزائر وأفضل لاعب في أمم أفريقيا يقترب من ميلان

اقترب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي، من الانتقال إلى إيه سي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وألمح بييترو اكاردي المدير الرياضي لإيمبولي، إلى انتقال بن ناصر إلى الميلان في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أشارت الكثير من التقارير الصحفية في الأيام الماضية أن بن ناصر سينتقل إلى إيه سي ميلان، في

صفقة ستقدر بحوالي 16 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث أكاردي مع صحيفة" جازيتا ديللو سبورت "الإيطالية، عن انتقال بن ناصر إلى الميلان قائلًا "بن ناصر محارب، يذكرني بجاتوزو، في أسلوب لعبه كثيرًا".

وواصل"أتذكر مباراتنا مع فيورنتينا إسترجع الكرة من الخصم، وتسبب في إصابته بقطع في القدم،

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وحصل على 7 غرز، ورفض الخروج من الملعب".

وأضاف" إساعيل سيكون محبوبًا من جماهير الروسونيري، لشخصيته القويه، وطريقه لعبه، هو محارب على أرض الميدان، وشخصيه محبوبه في غرف الملابس".

وإستطاع بن ناصر أن يتوج مع الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في مصر، بعد التغلب على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وحصل إسماعيل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الأفريقية، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع محاربي الصحراء في البطولة.