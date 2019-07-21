عبدالرحمن سامح إلى نصف نهائي بطولة العالم للسباحة

تأهل عبدالرحمن سامح إلى نصف نهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة والمقامة في كوريا الجنوبية. العالم للسباحة والمقامة في كوريا الجنوبية. وجاء سامح في المركز الخامس عشر في التصفيات بزمن 23.54 ثانية، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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