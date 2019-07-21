شاهد.. هيرفي رينارد يعلن استقالته رسميًا من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأحد، استقالته رسميًا من مهمة الإدارة الفنية لمنتخب المغرب، بعد خروج أسود الأطلسي، من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة من دور الستة عشر، بعد الهزيمة من بنين.

ووجه رينارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة إلى اتحاد

الكرة المغربي قائلا: "أود أن أتقدم بأحر شكري لجلالة الملك محمد السادس على كل الجهود المبذولة لتطوير الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص أود أيضا أن أشكر الأمير مولاي حسن وكذلك الأسرة الملكية بأكملها".

وواصل في بيانه "المغرب سيظل بلد عشت فيه مشاعر لا تصدق، وظللت فيه لفترة طويلة امتدت لثلاث سنوات ونصف، مررت بلحظات جيدة، بمشاركة اللاعبين الذين احبهم، والمشجعين المغاربة".

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وأردف "لقد كانت مغامرة رائعة في المغرب، وفخور بما حققناه للكرة المغربية".

يذكر أن هناك أنباء عن رغبة منتخب السعودية في التعاقد مع هيرفي رينارد، ليقود الخضر في الفترة المقبلة.