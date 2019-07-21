وكيل جاريث بيل يرد علي تصريحات زيدان

رد جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني على تصريحات زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، واليت أكد فيها رغبته برحيل اللاعب الويلزي.
وكان زيدان أكد خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الودية، إنه يرغب في بيع جاريث بيل بأسرع وقت ممكن.
وقال جوناثان في تصريحات لصحية
وأكد وكيل اللاعب علي أن بيل ما زال من أفضل اللاعبين في العالم، مشددا إنه ينتظره اللاعب مستقبل باهر مع الأندية الأوروبية، ومازال قادر علي العطاء.
وذكر بارنيت أن العديد من الأندية الاوروبية تتصارع علي ضم بيل، ومنها توتنهام الذي يريد عودته إلي صفوف الفريق مجددا، وبايرن ميونخ أيضا، ولكن إدارة النادي الملكي تريد بالتعاقد مع مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية لضم بول بوجبا.
وانضم بيل إلي صفوف ريال مدريد قادما من توتنهام في 2013 في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، لمدة 6مواسم وفاز مع الفريق بالعديد من البطولات.
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