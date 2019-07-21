الليلة.. منتخب رجال السلة يواجه تونس في بطولة الأفروكان

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأحد، ثاني مبارياته في بطولة الأفروكان أمام تونس والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً.
ونجح المنتخب في الفوز بالمباراة الأولى أمام غينيا مساء الجمعة، وتضم المجموعةالرابعة مصر وتونس وغينيا، وتقام البطولة في الفترة من 19 لـ 27 يوليو الجاري بمشاركة 12 منتخبا بمالي.
وتضم بعثة منتخب مصر والتي يترأسها المهندسإيهاب محسن عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ويقود المنتخب فنياً عصام عبدالحميد.
بينما تضم قائمة اللاعبين كلا من...
هيثم كمال، باسم الليثي، أحمد هاشم، عمر هشام، وليد عبدالجواد، أحمد مهيب، رامي إبراهيم ، أحمد عزب، عمرو عبدالقادر، إبراهيم خالد، مصطفى مكاوي، عمر عزب.
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