تعرف على راتب دي خيا الخيالي مع مانشستر يونايتد

اقترب الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تجديد تعاقده مع الفريق الفترة المقبلة، وسيحصل على راتب هو الأعلى أجرًا من بين حراس المرمى في العالم.

ونقلًا عن شبكة قنوات "سكاي سبورتس" الإنجليزية،أن دي خيا

اقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، الذي سينتهي في 2020، وسيحصل على راتب يتراوح ما بين 350 ، و375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، كأغلى مرتب حارس في العالم.

وأضافت القناة الإنجليزية، أن دي خيا سيوقع عقدًا طويل الأمد مع الشياطين الحمر، ومن المتوقع أن يوقع الحارس الإسباني عقده الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يوقع دي خيا على الصفقة الجديدة بعد الانتهاء من الجولة التحضيرية، وسيتقاضى مرتبه الجديد المقدر بـ 375 ألف جنيه إسترليني.