اليوم.. ختام منافسات بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

يسدل الستار مساء اليوم الأحد، على منافسات بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 20 عاما، والتي استضافتها المكسيك على مدار عشرة أيام بشاركة فيها 16 منتخبنا، مثلوا قارات العالم المختلفة.

حيث يلعب منتخب مصر الوطني على المركز الـ15 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت المكسيك، السادسة والنصف مساء بتوقيت اقاهرة امام المنتخب الرواندي على صالة نادي يون بمدينة ليون جواتا خواتا، والذى سبق وأن فاز عليه المنتخب بثلاثة أشواط دون رد خلال البطولة.

وبعد انتهاء المباراة مباشرة تتوجه البعثة المصرية إلى مدينة مكسيكو سيتى بالسيارة في رحلة تستغرق أكثر من ست ساعات فى طريق العودة إلى القاهرة، ثم تقل البعثة الطائرة في الساعة الحادية عشر

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مساء بتوقيت المكسيك، السادسة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة، لمدة 12 ساعة ونصف طيران متواصل إلى مطار روما الإيطالي، والذى تمكث فيه البعثة لمدة أربع ساعات ترانزيت، ثم تقل طائرة أخرى لمدة أربع ساعات لتصل إلى القاهرة فجر الثلاثاء.

وكان منتخبنا على مقربة من اللعب على المركز الـ13 و14، ولكنه خسر مساء أمس أمام المنتخب الكوبى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، حيث أدى المنتخب الكوبى مباراة قوية، لم يتوقعها أحد، فاز منتخبنا بالشوط الأول 25 / 20، ليكشر المنافس عن أنيابه ويفوز بثلاثة اشواط متتالية، 25، 11، 25 / 13،

25 / 15.

وتقام اليوم سبع مباريات أخرى فى اليوم الأخير للبطولة، فيلعب المنتخب الياباتى مع نظيره الإيطالى على الميدالية الذهبية، فى حين يلتقى المنتخب التركى مع نظيره الروسى على الميدالية البرونزية، فيما يواجه المنتخب البولندى نظيره البرازيلى على المركزين الخامس والسادس، ويلعب الصين مع أمريكا على المركزين السابع والثامن، وصربيا مع المكسيك على المركزين التاسع والعاشر، وبيرو مع الأرجنتين على المركزين الحادى عشر والثانى عشر، والدومينكان مع كوبا على المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

يذكر أن بعثة المنتخب تضم 19 فردا برئاسة هشام بدراوي المدير الفني لقطاع الآنسات في الاتحاد االمصري للكرة الطائرة، وأحمد فتحي مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا وزينب السيد للعلاج الطبيعي، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم.