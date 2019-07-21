رياضة | فيفا يعلن عن شعار كأس العالم للكرة الشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يعلن عن شعار كأس العالم للكرة الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن شعار كأس العالم للكرة الشاطئية، والتي ستقام في بارجواي 2019.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريدة على تويتر: "الكشف عن شعار كأس العالم للكرة الشاطئية باراجواي 2019.. FIFA النهائيات ستقام في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبا".

وتابع:"هذه هي النسخة العاشرة من البطولة والتي أقيمت لأول مرة عام 2005 في ريو دي جانيرو، والمنتخبات المتأهلة حتى الآن هي البرازيل، واليابان، والمكسيك، نيجيريا، وبلغاريا، وباراجواي، والسنغال، والامارات، وأوراجوي، وأمريكا".