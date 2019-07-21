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رياضة | أول صدام بين رونالدو وساري في اليوفي

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دخل ماوريسيو ساري ، المدير الفني لفريق يوفنتوس في نقاش حاد مع  النجم البرتغالي ، وذلك خلال المباراة الأولى له كمدير فني في الفريق الإيطالي أمام توتنهام.

وقرر ماوريسيو ساري إخراج نجمه الأبرز كريستيانو رونالدو ، من المباراة بعدما تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح يوفنتوس إلا أن رونالدو غادر بشكل غير بشكل سعيد ، حيث ظهرت علامات الاستغراب على صاروخ ماديرا عند خروجه من الملعب . 

وأبدى كريستيانو حزنه علي الخروج من الملعب ليتبادل مع ساري بعض الكلمات ، عند خروجه من الملعب والتي كانت فيها لوم من اللاعب علي المدرب. 

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