رياضة | أول صدام بين رونالدو وساري في اليوفي

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دخل ماوريسيو ساري ، المدير الفني لفريق يوفنتوس في نقاش حاد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وذلك خلال المباراة الأولى له كمدير فني في الفريق الإيطالي أمام توتنهام.

وقرر ماوريسيو ساري إخراج نجمه الأبرز كريستيانو رونالدو ، من المباراة بعدما تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح يوفنتوس إلا أن رونالدو غادر بشكل غير بشكل سعيد ، حيث ظهرت علامات الاستغراب على صاروخ ماديرا عند خروجه من الملعب .

وأبدى كريستيانو حزنه علي الخروج من الملعب ليتبادل مع ساري بعض الكلمات ، عند خروجه من الملعب والتي كانت فيها لوم من اللاعب علي المدرب.

