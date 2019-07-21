رياضة | هدية الموسم.. الزمالك يقترب من "خماسي" بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدية الموسم.. الزمالك يقترب من "خماسي" بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي الزمالك التعاقد مع خماسي فريق بيراميدز عمر جابر وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا وعبد الله بكري وعبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويضع الزمالك في أول اهتماماته ضم جابر ودونجا ومنصور في المقام الأول، ويأتي بكري كخيار إضافي حال وافقت إدارة بيراميدز.

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ويسعى الزمالك لإدخال الثنائي بهاء مجدي وإبراهيم حسن من أجل إنهاء صفقات بيراميدز بقيادة سيباستيان ديسابر الذي أبدى قناعته بإمكانياتهما عندما دربها في الإسماعيلي.