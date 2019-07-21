رياضة | برشلونة يخدع جماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخدع جماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني منذ قليل إلى اليابان لخوض فترة الاستعداد والتحضير تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

ووصلت كتيبة فريق برشلونة منذ ساعات إلى اليابان وسط استقبال حافل وكبير من المسئولين والجماهير اليابانية العاشقة للفريق الكتالوني.

واشارت التقارير إلى أن برشلونة خدع جماهيره بعدما دخل الفندق عن طريق الباب الخلفي المخصص للتحميل والتفريغ، وابتعد اللاعبين عن الدخول من الباب الأمامي نظراً لتواجد أعداد كبيرة وقفت في انتظار البعثة.

واكدت التقارير على أن هناك عدد قليل من الجماهير تواجد عند الباب الخلفي وذهب بعض اللاعبين لتحيتهم.