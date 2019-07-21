رياضة | ريال مدريد يتحرك نحو واشنطن بعد الهزيمة من البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك نحو واشنطن بعد الهزيمة من البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق ريال مدريد الإسباني ، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ، وذلك عقب خوضه للمباراة الودية الأولى في معسكره التحضيري للموسم الجديد ، والتي خسر خلالها ضد بايرن ميونيخ بثلاثية مقابل هدف وحيد .

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : ريال مدريد موجود بالفعل في واشنطن ، بعد المباراة الأولي ضد بايرن ، غادرت البعثة البيضاء من مطار هيوستن إلى العاصمة الأمريكية ، حيث انتقل الفريق إلى فندق ماندارين أورينتال ، مكان اقامتهم في واشنطن .

وتابعت الصحيفة الإسبانية : سيواجه الفريق في (ميريلاند) نظيره أرسنال ، حيث لعب العام الماضي ضد يوفنتوس ، في مباراته التحضيرية الثانية في نفس المدينة ، علمًا بأنه سيواجه نادي زيدان نادي آرسنال مساء الثلاثاء .